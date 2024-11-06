شكرا لقرائتكم خبر عن اكسبى قلب حماتك.. نصائح للزوجات للحفاظ على بيتك والهروب من شبح الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

الحب وحده غير كافى للحفاظ على الحياة الزوجية-مستقرة- بعيدة عن المشاكل والتناحرالأسرى، لذا على شريكى الحياة أن يبذلا مجهودا لإنجاح علاقتهم الزوجية، والهروب من شبح الانفصال بذكاء، ويبدأ ذلك أولا بالاهتمام بما يحتاجه الطرف الأخر والإنصات له، والالتزام بالحقوق والواجبات الواقعة على الطرفين، وتقوية العلاقة بين الزوج وزوجته لضمان استمرار الزواج.

خلال السطور التالية نرصد 10 نصائح للزوجات للحفاظ على بيتك فى عيد الحب والهروب من شبح الطلاق:

1- أكسبى قلب حماتك..لا تجربى منافستها لأنك ستخسرى.

2- تحديد مكان قضاء العطلات والأعياد قبلها بفترة كافية حتى لا تتضيعى تلك الأيام فى الخلافات.

3- لا تحرمى أهل زوجك من أطفالك.

4- الغرور وحب التسلط ينهى الزواج مبكرا.

5- الصدق والثقة سلاح الزوجين للقضاء على الخلافات فى بدايتها.

6- الحفاظ على الاسرار بعيدا عن الأهل أو الأصدقاء وإيجاد المساحة الخاصة لشريكى الحياة.

7- تجبنوا مقارنة حياتكم الزوجية بالآخرين.

8- السيطرة على الانفعالات.

9- الغيرة الهدامة تقتل الحب وتبدأ فى إشعال فتيل الخلافات الزوجية.

10- الاهتمام بشريك الحياة وإظهار الحب له..فالإهمال ينهى أى علاقة زوجية.