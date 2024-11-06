شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض خطيرة بسبب الإفراط فى تناول الملح.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تناول الملح بكميات أكثر من الموصى بها يؤدى للإصابة بالأمراض الآتية:

- سرطان المعدة

- السمنة

- هشاشة العظام

- أمراض الكلى

-ارتفاع ضغط الدم

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميًا هى أقل من 5 جرامات شاملة الملح المستخدم فى طهى وتتبيل الطعام.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إنه يوجد 2.5 مليون حالة وفاة حول العالم سنويا يمكن تفاديها إذا تم تقليل استهلاك الملح عالميا إلى الكمية الموصى بها وهى أقل من 5 جرامات من الملح يوميا وتشمل الملح المستخدم فى طهى وتتبيل الطعام.