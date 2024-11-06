شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات أمريكا.. هاريس تستحوذ على 40 صوتا بالمجمع الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس من الحصول على 40 صوتا فى المجمع الانتخابى بعد فوزها فى ولايات ماساتشوستس(11 صوت)، فيرمونت(3 أصوات)، نيو هامبشاير(4 أصوات)، ماريلاند(11 صوت)، رود أيلاند(4 أصوات)، وولاية كونيتيكت(7 أصوات).

وتقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نفسها للناخب الأمريكي تحت عنوان "مرشح الطبقة المتوسطة"، وسط آمال متزايدة في أن تكون أول رئيس امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقق الحلم الذي فشلت في إحرازه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي خسرت الانتخابات الأمريكية 2016 أمام دونالد ترامب.

وبخلاف رؤيتها للاقتصاد والتي تنحصر فى الوعود بوضع ائتمان ضريبي عند الولادة وتقديم تسهيلات في انشاء الشركات، وتيسيرات متنوعة في تملك العقارات وغير ذلك من المحفزات، إلا أن هاريس تراهن بشكل أكبر على أجندتها في القضايا الأخرى داخل الولايات المتحدة، وبمقدمتها حق النساء في الإجهاض، والتصدي للهجرة وغيرها من الملفات الشائكة.

وقبل أيام، استعانت هاريس بالنجمة بيونسيه في تجمع انتخابي حاشد بولاية تكساس، وتطرقت إلى ملف الإجهاض، وخاطبت جمهورها قائلة: "بالنسبة لجميع الرجال والنساء هنا، والذين يشاهدون فى جميع أنحاء البلاد، نحن بحاجة إليكم.. إن حظر الإجهاض شبه الكامل فى الولاية قد يصبح قانونًا للبلاد إذا تم انتخاب دونالد ترامب المرشح الجمهورى، والرئيس الأمريكى السابق.

وفيما يخص مواقفها من قضية المهاجرين ، لا تتبنى كامالا هاريس موقفاً مغايراً بشكل كبير عن منافسها دونالد ترامب، حيث تعهدت بتبني سياسات صارمة ، وقالت في وقت سابق إن من يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يجب أن يتم منعهم. كما دعمت مشروعا لتشديد سياسة الهجرة والتي يتبعها الرئيس جو بايدن، والتي تتضمن استثمارات في الحواجز الحدودية.