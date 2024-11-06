شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواصفات البيئية المناسبة للزراعة بدون تربة والان مع تفاصيل الخبر

الزراعة بدون تربة هي الزراعة بمعزل عن الأرض "التربة الزراعية" بل تستخدم الأرض كدعامة، ومنها استخدام أرضية السطح كدعامة لنظم الزراعة بدون تربة في حالة زراعات الأسطح.

وفى التقرير التالى نتعرف من وزارة الزراعة على المواصفات البيئية المناسبة للزراعة بدون تربة:

- أن توفر البيئة الرطوبة اللازمة لنمو الجذور وتتوقف على قدرة البيئة على الاحتفاظ بالماء وصرف الماء الزائد على حجم حبيبات البيئة وشكلها ومساميتها، وكلما صغر حجم الحبيبات كلما ازدادت مساحة سطح الحبيبة وتقاربت من بعضها وزادت قدرة البيئة على الاحتفاظ بالماء.

- أن توفر البيئة التهوية اللازمة لنمو الجذور، ويجب أن تكون البيئة لها قدرة كبيرة على صرف الماء الزائد، وذلك لضمان توفير التهوية الجيدة فى بيئة نمو الجذور.

- ألا تحتوى البيئة على مواد سامة وضارة.

- أن تكون البيئة خالية من جميع المسببات المرضية.

- أن تكون البيئة خالية من الملوحة.

- أن تكون البيئة خالية من جميع بذور الحشائش.

- أن تكون البيئة خفيفة الوزن.

- أن تتميز البيئة سهلة فى تنظيفها وتعقيمها

- فى حالة البيئة العضوية يفضل أن تكون بطيئة التحلل.

- أن تكون البيئة معتدلة وتلائم كافة الشرائح للمجتمع خصوصا عند عمل مزرعة على مساحة كبيرة.