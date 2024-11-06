شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم زيارة لضيوف المنتدى الحضرى العالمى بقرية الفواخير والان مع تفاصيل الخبر

استقبل دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عدة وفود من ضيوف المنتدى الحضرى العالمى بقرية الفواخير ضمن فعاليات المدينة للتعرف على الحرف اليدوية والتراث المصري.

ورحب محافظ القاهرة بضيوف المنتدى الذين تم نقلهم باتوبيسات هيئة النقل العام التى تم تخصيصها لهم بالمجان واصطحبهم في جولة تفقدية داخل القرية، وتم شرح تاريخ منطقة الفسطاط للضيوف ، وتعريفهم بحرفة الفواخير التى تعد أقدم الحرف التي تم ممارستها في العالم ، كما تم شرح تاريخ قرية الفواخير ومميزات وجودها في إحدى المناطق السياحية الهامة، بالقرب من مزارات آل البيت، ومتحف الحضارات ، ومجمع الأديان.

ورافق محافظ القاهرة ضيوف المنتدى في جولة لمشاهدة منتجات القريبة، كذلك طريقة عمل الفخار بالطريقة اليدوية، كما استمعوا لعدد من الفنانين حول طريقة عمل الافران .

وأبدى ضيوف المنتدي اعجابهم الكبير بالمنتجات المعروضة ، كما حرص عدد منهم على شراء منتجات القرية، وسط أجواء احتفالية لعروض فنية لذوى الهمم.

رافق محافظ القاهرة المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد ماجد فوزى مدير قرية الفواخير وعدد من قيادات المحافظة.



