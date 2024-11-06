شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الفنانة صفاء أبو السعود عضوا بالمجلس القومى للمرأة فى تشكيله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تضمن قرار رئيس الجمهورية المنشور بالجريدة الرسمية، بشان تشكيل المجلس القومى للمرأة لمدة 4 سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار، مجموعة من الأسماء المتميزة ضمن أعضاء المجلس بتشكيله الجديد.

ومن بين الأسماء البارزة فى التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة ، الفنانة القديرة صفاء أبو السعود .

وأوضحت الجريدة أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 2018 في شان تنظيم المجلس القومى للمرأة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2019 بشان تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس القومى للمراة.

وضم المجلس في عضويته 29 عضوا مع المستشارة أمل محمود عطا رئيس المجلس.



