شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل أسقفى الكنيسة القبطية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، صاحبا النيافة الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية عطبرة وأمدرمان وبور سودان، والأنبا إيليا أسقف إيبارشية الخرطوم وجنوب السودان.

اطمئن قداسته على أحوال أبناء الإيبارشيتين فى ظل الظروف الحالية فى السودان، وأعرب نيافتهما عن تقديرهما الكبير لاهتمام قداسة البابا بأبنائه فى السودان ومتابعته الدائمة لأحوالهم طوال الفترة الماضية.

وأكد قداسته على ضرورة الصلاة لأجل استقرار الأوضاع في السودان، حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.