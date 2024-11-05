المستشارة أمل عمار رئيسا للقومى للمرأة.. والجريدة الرسمية تنشر التشكيل

وأوضحت الجريدة أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 2018 في شان تنظيم المجلس القومى للمرأة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2019 بشان تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس القومى للمراة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012