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شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة أمل عمار رئيسا للقومى للمرأة.. والجريدة الرسمية تنشر التشكيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمود راغبالثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:54 م
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشان تشكيل المجلس القومى للمرأة لمدة أربع سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.
وأوضحت الجريدة أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 2018 في شان تنظيم المجلس القومى للمرأة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2019 بشان تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس القومى للمراة.
وضم المجلس في عضويته 29 سيدة مع المستشارة أمل محمود عطا رئيس المجلس.
الجريدة الرسمية
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