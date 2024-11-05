أخبار مصر

المستشارة أمل عمار رئيسا للقومى للمرأة.. والجريدة الرسمية تنشر التشكيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة أمل عمار رئيسا للقومى للمرأة.. والجريدة الرسمية تنشر التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: محمود راغب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:54 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشان تشكيل المجلس القومى للمرأة لمدة أربع سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.

 

وأوضحت الجريدة أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 2018 في شان تنظيم المجلس القومى للمرأة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2019 بشان تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس القومى للمراة.

 

وضم المجلس في عضويته 29 سيدة مع المستشارة أمل محمود عطا رئيس المجلس. 

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
جانب من الأعضاء
جانب من الأعضاء

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements