شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الكابيتول تلقى القبض على شخص حاول دخول الكونجرس بـ"شعلة ومسدس" والان مع تفاصيل الخبر

قالت شرطة الكابيتول الأمريكي -المسؤولة عن تأمين مبني الكونجرس الامريكي- إنها ألقت القبض على رجل خلال محاولة مروره من الفحص الأمني في مركز زوار الكابيتول، وقالت إن الرجل كان ينبعث منه رائحة الوقود وكان يحمل مسدس إشارات ومصباح يدوي.

وبحسب شبكة إن بي سي، ألغى المسؤولون الجولات العامة في الكابيتول لبقية اليوم، وتقول الشرطة إنها لا تزال تحقق في الحادث الذي أتى في يوم الانتخابات الأمريكية 2024 بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

يأتي الاعتقال في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لمزيد من التأهب للقضايا الأمنية حول العاصمة واشنطن وزادت من الدوريات في المناطق الواقعة في وسط المدينة وبالقرب من البيت الأبيض حول يوم الانتخابات، وقالت الشبكة الأمريكية إن إعلان شرطة الكابيتول اليوم يعيد للاذهان أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021 التي حدث أيضا في فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويتبنى كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس مواقف مختلفة تجاه العديد من القضايا الرئيسية التي تمس اهتمامات المواطن الأمريكي وتؤثر على اختيارات الناخبين فى الانتخابات الامريكية 2024، وبمقدمتها ملف الاقتصاد.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات الثلاثة الماضية مستويات مرتفعة من التضخم، وباتت القدرة الشرائية مصدر قلق رئيسي للعديد من الأمريكيين، وهو ما دفع المرشح الجمهوري دونالد ترامب لتقديم وعود بفرض رسوم جمركية بأكثر من 10% على جميع الواردات بهدف تمويل تخفيض كبير للضرائب. كما تعهد ـ على حد قوله ـ بجعل الولايات المتحدة "عاصمة عالمية للعملات المشفرة".

في المقابل، حاولت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال حملتها الانتخابية تقديم نفسها في صورة "مرشحة الطبقة المتوسطة"، وتراهن على خلق ما وصفته بـ"اقتصاد الممكن"، متعهدة بوضع ائتمان ضريبي عند الولادة، وتقديم تسهيلات في إنشاء الشركات، وتيسيرات متنوعة في تملك العقارات، وغير ذلك من المحفزات، غير أن جهودها في هذا الملف لم تؤت ثمارها بحسب مراقبين، حيث ينظر الكثير من الأمريكيين إليها على اعتبارها شريكاً في السياسات التي فشلت في السيطرة على مؤشرات التضخم في البلاد، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.