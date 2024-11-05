شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 180 دولة تشارك بالمنتدى الحضرى العالمى والفعاليات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية مساعد وزير التنمية المحلية، أن فعاليات المنتدى الحضري العالمي مهمة وتم اليوم افتتاح لجلسة نقاشية حول التمويل المستدام وعرض تجربة مهمة حصلت على أرض بني سويف مع شراكة للأمم المتحدة من خلال مشروعات تم البناء عليها ويمكن تعميم التجربة في أكثر من محافظة.

وأشار الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أنه جرى لقاء وزاري موسع ثم مائدة مستديرة ثم حصل لقاء بين وزير الإسكان شريف الشربيني مع وزير ماليزيا للحديث عن التطوير الحادث وتعميق للشراكات بين القاهرة وكوالالمبور.

ولفت الدكتور خالد قاسم، إلى أن المنتدى جاء بمشاركة أكثر 30 ألف شخص، و180 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن المعرض المقام في المنتدى يضم 115 عارضا على مستوى العالم، مناشدا المواطنين بحضور فعاليات المنتدى والمشاركة بها لما لها من أهمية كبرى.