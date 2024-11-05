شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الناتو عن انتخابات أمريكا: أيا كان الفائز سيبقى تحالف الناتو موحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، الناتو ، مارك روته ، بأن الحلف سيتعاون من المرشح الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى ذلك البلد سواء كان من الديمقراطية كامالا هاريس أو الجمهوري دونالد ترامب، وأيا كان الفائز سيبقى تحالف الناتو موحدا.

وأضاف روته "لا نريد تكرار الأخطاء التي ارتكبت بعد الحرب العالمية الأولى، لا، نحن جميعا جزء من هذا التحالف"، فيما يتعلق بضرورة تحمل الدول الأوروبية المسؤولية فيما يتعلق بالدفاع عن نفسها، وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن هذا ضروري إذا أرادت أوكرانيا أن تخرج "منتصرة" من الحرب التي بدأت بالهجوم الروسي ولحماية الدول الواقعة على الجانب الشرقي، مثل بولندا.

قال روته: إن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين يفهمون أن الناتو لا يخدم فقط أمن أوروبا، بل أيضا أمن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن على أي رئيس أن يضمن سلامة بلاده، مضيفا أن كلا المرشحين على دراية بأن أمن الولايات المتحدة يرتبط ارتباطا وثيقا بالناتو.

وهناك مخاوف كبيرة لدى الناتو من وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وذلك بسبب التهديدات التى كان يطلقها بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو.

وكان روته إن نشر قوات كورية شمالية في منطقة كورسك الروسية يشكل "تصعيدا كبيرا في تورط بيونج يانج المستمر في الحرب"، كما يمثل انتهاك آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي وتوسيع خطير لنطاق الحرب.

وأوضح روته عقب الإحاطة التي قدمها أمام (مجلس شمال الأطلسي)، أن وفد من كوريا الجنوبية، التي تعد شريكا وثيقا للحلف، قدم إحاطة لمجلس شمال الأطلسي وشركائه الآخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأستراليا واليابان ونيوزيلاندا، بشأن "تورط كوريا الشمالية المتزايد" في الحرب الروسية- الأوكرانية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لحلف الناتو أمس الاثنين.