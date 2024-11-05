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المتحدث العسكرى: سقوط طائرة هليكوبتر أثناء التدريبات

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القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:26 م

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكرى، أنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الثلاثاء الموافق 5 / 11 / 2024 سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب، نتيجة عطل فنى، مما أسفر عن استشهاد ضابطين .

وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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