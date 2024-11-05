شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"النواب": ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر مؤشر جيد للحكومة والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مؤسسات الدولية رفعت تصنيف مصر الائتماني، وهذا مؤشر جيد، كما أنه إيجابى للقطاع الخاص من أجل الوصول إلى الأسواق للعمل شركات.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن إعلان وكالة "فيتش" رفع التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة مهمة تعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة، مضيفا :" لسه أمامنا مشوار كبير وهذا مؤشر إيجابى.