شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس: حان موعد الانتخابات الامريكية واليوم نصوت لأننا نحب بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 في تغريدة على موقع X، "حان موعد الانتخابات واليوم نصوت لأننا نحب بلادنا ونؤمن بها".

وخلال حملتها الانتخابية القصيرة نسبياً مقارنة بمنافسها دونالد ترامب، حاولت كامالا هاريس مغازلة الناخبين عبر العديد من الوعود الانتخابية، أملاً في تأمين بقاء الحزب الديمقراطي داخل البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية على التوالي، بعدما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي، متأثراً بضغوط المانحين وكبار قيادات الحزب بعد الأداء الذي وصفه مراقبون بـ"الباهت" في مناظرته الانتخابية أمام ترامب.

وسبق أن تعهدت كامالا هاريس بفرض سعر شهري ثابت لدواء الانسولين لعلاج مرض السكري عند 35 دولارا للجميع، وإيجاد سبل لإلغاء الديون الطبية، واستفادة الأسر من خصم ضريبي قدره 6000 دولار في العام الذي يولد فيه طفل جديد.

وفي خطابها الأول بعد إعلان ترشحها رسمياً ، تعهدت كامالا هاريس حال فوزها في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024، ببناء ملايين المنازل الجديدة ومساعدة المشترين لأول مسكن لهم، وتقديم إعفاءات ضريبية للأسر وحظر الاحتكار في أسعار منتجات البقالة.

وتتضمن مقترحات كامالا هاريس في هذا الملف تنفيذ أول خصم ضريبي على الإطلاق لبناة المنازل التي تباع للمشترين لأول مرة، فضلا عن مساعدة تصل إلى 25 ألف دولار لتمويل الدفعة الأولى المقدمة والتي يستفيد منها المشترون المنطبق عليهم الشروط عند شراء أول مسكن لهم، وهي خطوة قدرت حملتها أن أربعة ملايين أسرة ستستفيد منها على مدى أربع سنوات.

وفي خطابها الأول بعد إعلان ترشحها رسمياً ، تعهدت كامالا هاريس حال فوزها في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، ببناء ملايين المنازل الجديدة ومساعدة المشترين لأول مسكن لهم، وتقديم إعفاءات ضريبية للأسر وحظر الاحتكار في أسعار منتجات البقالة.

وقالت هاريس إن منافسها دونالد ترامب "يكافح من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى، أما أنا فسأكافح من أجل إعادة الأموال إلى الأمريكيين من الطبقة العاملة والمتوسطة".