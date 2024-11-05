شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يشارك فى الجلسة الختامية لجلسات تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

شارك المجلس القومي للمرأة، في الجلسة الختامية لجلسات تمكين المرأة ، والتى جاءت فى إطار أيام المنتدي الحضري العالمي #WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شىء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ويشهد حضور عدد من رؤوساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتضمنت الجلسة الختامية عرض التوصيات التي انتهت اليها جلسات اليوم بمشاركة عضوات المجلس، ومن أهمها أهمية تسليط الضوء على احتياجات المرأة عبر ادماجها في السياسات والمشروعات التنموية وخصوصاً المرأة المسنة، ودور الأمم المتحدة في مناطق النزاع من أجل إعادة البناء.





كما تضمنت التوصيات التأكيد على وأهمية إشراك النساء في تصميم مدن المستقبل، الى جانب بناء قدرات النساء ورفع الوعى بأهمية التحول الرقمي ، وضرورة ابتكار تطبيقات جديدة من المنظور نسائي، والتأكيد على أن المسكن هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يمنح المرأة الأمن والوصول الي الاقتصادات المنظمة.