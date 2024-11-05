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وزارة الصحة تكشف عن فحوصات المقبلين على الزواج لمنع انتقال الأمراض الوراثية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:46 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفحوصات الطبية التى يتم اجرائها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج والتى تضمنت :-

- الأمراض غير السارية

- الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيا

- فصيلة الدم وعامل RH

- الأمراض الوراثية

- الصحة الإنجابية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.

 


المقبلين على الجواز

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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