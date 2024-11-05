شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس الخريف مع جاكت خفيف.. الأرصاد تنصح المواطنين بترك الملابس الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية وارتداء جاكت خفيف فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، خاصة وأن درجات الحرارة انخفضت بشكل كبير خلال هذه الأيام بالاخص الدرجات الصغرى .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد أجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر ، مع وجود فرق ملحوظ بين درجات الحرارة العظمى والصغرى .

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

ولفت إلى أنه من المتوقع بداية اليوم عودة تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16.