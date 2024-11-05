شكرا لقرائتكم خبر عن فتح لجان التصويت فى 8 ولايات أمريكية جديدة.. نيوجيرسى ونيويورك أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

بعد انطلاق الانتخابات الأمريكية 2024 اليوم الثلاثاء، فتحت منذ قليل مراكز الاقتراع فى 8 ولايات أمريكية جديدة أبوابها في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقى، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ونيوهامبشاير وفيرجينيا.

ويشار إلى أن هناك الولايات الأمريكية تبدأ مواعيد التصويت فى أوقات مختلفة، إذ بدأت الانتخابات الأمريكية الساعة 5 صباحا فى ولايات منها فيرمونت.

في إنديانا وكنتاكي، بدأت مراكز الاقتراع في فتح أبوابها في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي، لكن بعضها في المنطقة الزمنية المركزية سيفتح أبوابه في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت الشرقي، أي الساعة 2 بتوقيت القاهرة.

في ولاية مين، فتحت جميع مراكز الاقتراع تقريبًا في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي، لكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكنها فتح أبوابها حتى الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

صوتت بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشاير في منتصف الليل، بما يتماشى مع تقليد دام عقودًا من الزمان؛ حيث تعادلت نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بثلاثة أصوات لكل منهما.

ويتسم النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير من التعقيدات ، فلا يتم اختيار الرئيس وفق الانتخاب المباشر فقط، وإنما من خلال اختيار أعضاء المجمع الانتخابي والذي تم تدشينه من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة فى الدستور كحل وسط جزئي بين انتخاب الرئيس بتصويت فى الكونجرس وانتخاب الرئيس بالتصويت الشعبى للمواطنين المؤهلين.

والمجمع الانتخابى أو "Electoral college" ليس مكانا، بل هو عملية اختيار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم، حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من المندوبين، وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا. ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا أو مندوباً عن كل عضو فى مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

ويخصص لمقاطعة كولومبيا ثلاثة ناخبين، ويتم معاملتها كولاية فى المجمع الانتخابى بموجب التعديل 23 للدستور الأمريكي.

ويلتزم المندوبون بالتصويت لصالح المرشح الذي يختاره الناخبون في الولاية نفسها، ويحصل المرشح صاحب أعلى الأصوات على جميع أصوات المجمع الانتخابي في الولاية، بينما لا يحصل منافسه على شيء، وذلك باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.