شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تخصيص 7 مليارات جنيه لمساندة المصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إن جزءا كبيرا من عمل وزارة المالية هو دفع النشاط الاقتصادى لتحقيق مزيد من الإيرادات لافتا إلى أنه فى هذا الإطار تم تمويل مبادرة مساندة المصدرين بـ7 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة من دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية، من أجل دفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأشار وزير المالية إلى برنامج تصنيع السيارات قائلا: "وفرنا لها مليار جنيه، وتم تسجيل 4 شركات على المنظومة وهى تستحق المساندة وفقا للمعايير التى وضعتها الحكومة وإن شاء الله سيتم تسجيل عدد أكبر من الشركات العام القادم".

جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية، بيانا بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان.