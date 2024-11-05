شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدفع بـ30 أتوبيسا لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تعليماته بالدفع بـ30 أتوبيسا إضافيا صديقا للبيئة من أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة لاستيعاب كثافات ضيوف المنتدى الحضرى العالمي نظرا للاقبال الشديد من ضيوف المنتدى على حضور الفعاليات، ليصل حجم الأتوبيسات التى خصصتها المحافظة لخدمة ضيوف المنتدى إلى 130 أتوبيسا قابلة للزيادة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هيئة النقل العام بالقاهرة على استعداد للدفع بأى أعداد لخدمة رواد المنتدى عند الحاجة، مشيرا إلى أن جميع الأتوبيسات التى خصصتها محافظة القاهرة من هيئة النقل العام تقدم الخدمة بالمجان لنقل رواد المنتدى.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمحافظة داخل المنتدى لمتابعة الحاجات اللوجستية لضيوف المنتدى، وتلبيتها على الفور، كما تقوم غرفة المتابعة الميدانية بالمحافظة بمتابعة انتظام العمل على مدار الساعة بالمحطات التسع الرئيسية التى حددتها هيئة النقل العام لانطلاق الأتوبيسات مباشرة منها إلى مقر انعقاد الفعاليات بدون توقف فى أى محطات أخرى وذلك بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق فى أوقات الذروة، وهى (التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادى - دريم بارك -التجمع الأول).

30 أتوبيسا لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى بالمجان



أتوبيسات لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى بالمجان