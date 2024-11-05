شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية توجه بدفع المستحقات المالية للمعلمين بالحصة فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية بدفع أجور ومقابل الحصة للمعلمين العاملين بالحصة فى المواعيد المحددة بشكل منتظم، خاصة أن هناك مدرسين لم يحصلوا حتى الآن على أجورهم منذ بدء العام الدراسى الجديد، مشيرة إلى أن الحصة مقابلها 50 جنيها قبل خصم الاستقطاعات القانونية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أوضحت أنه بشان الموافقة على الإستعانة بعدد 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم الفنى على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك لمرحلة التعليم الأساسى بقيمة 50 جنيه للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة أسبوعيا للمعلم، مشددة على أنه يتم اتخاذ إجراءات صرف مستحقات المستعان بهم لسد العجز فى هيئات التدريس خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش طبقا للبيانات الواردة من المديرية والمعتمدة من المديريات.