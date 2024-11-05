شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يواصل جولاته المفاجئة ويكلف بإرسال إنذارات لأولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، صباح اليوم، في جولة مفاجئة، سير العملية التعليمية بمدارس إدارات (6 أكتوبر، والشيخ زايد، وحدائق أكتوبر) التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

بدأ وكيلة الوزارة، جولته، بزيارة مدارس (6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات بالحي السابع، و6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات، والشهيد الرائد أحمد حسين رضوان للتعليم الأساسي، و6 أكتوبر القومية للغات) التابعين لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وذلك قبل بدء طابور الصباح، للتأكد والاطمئنان على نظافة وجاهزية المدارس لاستقبال اليوم الدراسي.

وتفقد وكيل الوزارة، مدارس (الشيخ زايد الرسمية للغات بالحي الأول، والشيخ زايد الثانوية بنات، والأمل للتعليم الأساسي)، التابعين لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

وفي ختام جولته، زار مدارس (الشهيد العقيد محمد صلاح الدين رياض، والفيروز الرسمية للغات، وسميرة موسى للتعليم الأساسي) التابعين لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة، الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة، ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

وتابع الكثافات الطلابية داخل الفصول ومراحل رياض الأطفال، وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين، ومستوى النظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

ونبه على ضرورة تقليل الكثافات عن 49 طالب وطالبة، واستمرار الحفاظ على النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومي، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وشدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين وحل مشكلة الكثافات، ونزول لجان متابعات يومية، وتفعيل الإشراف اليومي، خاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم.

ونبه على عدم ترك أي فصل دون معلم، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، موجهًا المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميًا.

ووجه بإعلان جدول الحصص والقوائم بالفصول وتواجد دفتر التحضير و(5) سلوك داخل الفصل مع المعلم وتواجد العلم والقسم، بالإضافة إلى عمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم.

وشدد على تنظيم اجتماع دوري للمعلمين ومعلمي الحصة وإعطائهم كافة التعليمات مع سرعة صرف جميع مستحقاتهم أولًا بأول، موجهًا بتأمين الشاشات بمدارس التعليم الثانوي، وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم.

وخلال تواجده بمدرسة 6 أكتوبر القومية للغات لوجود مشكلة، كلف بتحويل الأمر للتعليم الخاص بالمديرية وإرسالها للقوميات.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر إلى ابتسام أحمد مديرة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات، وذلك لانضباط المدرسة وتفانيها في العمل.

وكلف بتكريم دولت أبو الحسن معلم مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وأبو الحسن عبد الحميد مدير مدرسة الأمل للتعليم الأساسي، بإدارة الشيخ زايد التعليمية، للتفاعل داخل الحصة وانضباط المدرسة.



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتفقد الحمامات في المدارس



مدير تعليم الجيزة يتفقد الفصول الدراسية