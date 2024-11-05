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بعد تسبب طالب فى وفاة زميله بمدرسة ببورسعيد.. 9 إجراءات عاجلة لوزارة التعليم

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:33 م

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة إجراءات صارمة وعاجلة بعد تسبب طالب فى وفاة زميله بمدرسة فى بورسعيد، حيث تمثلت هذه الإجراءات فى النقاط التالية:

- وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يقدم التعازى والمواساة لأسرة الطالب محمد عمر الذى وافته المنية الأحد الماضى إثر حادث أليم ببورسعيد.

- شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة لن تتهاون فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية الطلاب.

- تعهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة لن تقبل بتكرار مثل هذا الحادث.

- أى تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة

- توفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية فى جميع محافظات الجمهورية، وسعيها لتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة.

- وجه الوزير بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالب، كما وجه بالتكفل بكافة احتياجات الأسرة وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

- اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بناء على توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، إجراءات عاجلة ومشددة عقب الحادث الأليم تضمنت:

- إلغاء تكليف مديرة المدرسة وتحويل جميع المسؤولين فى المدرسة إلى الشؤون القانونية.

- إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفنى ومدير إدارة التعليم الصناعى ورئيس قسم التعليم الفنى بإدارة شمال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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