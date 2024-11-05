شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسبب طالب فى وفاة زميله بمدرسة ببورسعيد.. 9 إجراءات عاجلة لوزارة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة إجراءات صارمة وعاجلة بعد تسبب طالب فى وفاة زميله بمدرسة فى بورسعيد، حيث تمثلت هذه الإجراءات فى النقاط التالية:

- وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يقدم التعازى والمواساة لأسرة الطالب محمد عمر الذى وافته المنية الأحد الماضى إثر حادث أليم ببورسعيد.

- شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة لن تتهاون فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية الطلاب.

- تعهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة لن تقبل بتكرار مثل هذا الحادث.

- أى تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة

- توفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية فى جميع محافظات الجمهورية، وسعيها لتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة.

- وجه الوزير بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالب، كما وجه بالتكفل بكافة احتياجات الأسرة وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

- اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بناء على توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، إجراءات عاجلة ومشددة عقب الحادث الأليم تضمنت:

- إلغاء تكليف مديرة المدرسة وتحويل جميع المسؤولين فى المدرسة إلى الشؤون القانونية.

- إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفنى ومدير إدارة التعليم الصناعى ورئيس قسم التعليم الفنى بإدارة شمال.