شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس بعد سقوط أمطار أمس أو تحسبا لظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

ولفت إلى أنه من المتوقع بداية اليوم عودة تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.