شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تترأس اجتماعا مع رؤساء قطاعات بنك ناصر لمناقشة خطط تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا مع قيادات البنك ورؤساء القطاعات به، بمقر البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلى، والدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام، والمستشار كريم قلاوى المستشار القانونى للوزارة.



واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بالترحيب بنائب رئيس مجلس الإدارة الجديد الذى تم تعيينه مؤخرًا، مؤكدة أنه يتمتع بخبرات كبيرة ستساهم فى النهوض بالبنك وقطاعاته المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيدة كذلك بقيادات البنك، وموضحة أن الفترة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود ومضاعفة العمل للنهوض بالبنك وتطويره فى ظل العمل على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك يقدم خدمات لشريحة كبيرة من المواطنين، ويعول عليه كثيرًا، خاصة أنه البنك الاجتماعى الأوحد فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتناول الاجتماع مناقشة رؤية العمل خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة حجم الأعمال الاستثمارية للبنك، والتوسع فى قاعدة العملاء وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة لهم مع أهمية استقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالى، فضلا عن ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل.

اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع رؤساء القطاعات ببنك ناصر الاجتماعي



أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي