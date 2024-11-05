شكرا لقرائتكم خبر عن سعر لوحة "ع م هـ- 111" المميزة يصل 580 ألف جنيه و 8 مزايدين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الان عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل حتى الأن 580 ألف جنيه، تحمل رقم (ع م ه ـ- 111) وحتى الآن متزايد عليها 8 أشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- الضغط على "كون لوحتك الآن".

- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.