شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عن ممارسة نشاط تصوير داخل محمية طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي عن المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عن ممارسة نشاط تصوير داخل محمية طبيعية، وفي السطور التالية ينشر الخليج 365 تلك الأوراق و المستندات المطلوبة.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

1. طلب مقدم من الشركة المنفذة للعمل موضحاً به.

2. تحديد أماكن التصوير داخل المحمية ومدة التصوير و نوع التصوير معتمد ومختوم من مدير عام الشركة.

3. صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى للشركة المنفذة للعمل.

4. صورة من تصريح مزاولة النشاط للشركة من وزارة الثقافة

5. تصريح وزارة الداخلية بالموافقة على التصوير.

6. الحصول على نسخة من موافقة الرقابة على المصنفات الفنية الخاصة بالعمل

7. تفويض من الشركة موقع ومختوم للمندوب لإستلام التصريح .

8. صورة بطاقة رقم قومى سارية خاصة بمندوب الشركة

9. يتم تقديم الطلب قبل ميعاد التصوير بخمسة أيام عمل وذلك حتى يتسنى لقطاع حماية البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالنسبة للشركات والجهات الأجنبية :

1. موافقة الهيئة العامة للاستعلامات الأخبارية والجهات المعنية

2. الحصول على رأي السلطة المختصة لتحديد موقف سداد الرسوم المقررة المقابل ممارسة النشاط داخل المحمية.

3. نسخة من العمل الفني

بالنسبة للقنوات المحلية التابعة اتحاد الأذاعة والتلفزيون:

1. خطاب معتمد من الجهة الإدارية الخاصة بالعمل الفني.

2. الحصول على رأي السلطة المختصة لتحديد موقف سداد الرسوم المقررة المقابل ممارسة النشاط داخل المحمية.

بالنسبة للمشروعات التخرج لطلاب الجامعات :

1. خطاب معتمد من الجامعة التابع إليها الطالب محددا به مدة البحث.

2. موافقة إدارة المحمية على نقاط وخطة البحث.

3. موافاتنا بنسخة من البحث بعد الانتهاء.