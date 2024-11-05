شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتقديم للإعارات الخارجية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:56 ص
حددت المديريات التعليمية، الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2025/2026، موضحة أنه فى حالة التقدم بطلبين يكون كل طلب مستوفى كافة المستندات.
- صورة جواز سفر سارى حتى 1 أكتوبر 2025 وصورة بطاقة الرقم القومي شهادة صحية صادرة من جهة رسمية.
- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة.
- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي ( دبلوم المعلمين والدبلومات الفنية + بكالوريوس ) .
- صورة طبق الأصل للمؤهلات العليا الدبلومات والماجستير والدكتوراه " معتمدة ومختومة
- أصل طلب الإعارة " نموذج 1 ".
- أصل بطاقة الإعارة " نموذج للمتقدمين للدول العربية.
- أصل بطاقة الإعارة " نموذج - ب للمتقدمين للدول الغير ناطقة بالعربية.
- أصل بطاقة الإعارة " نموذج - ج " للإداريين عدد 2 طابع مهن تعليمية.
- أصل إقرار الزوج معتمد من جهة رسمية بالموافقة على سفر الزوجة بمفردها صورة طبق الأصل من التقارير السنوية عن عامی 2023/2024 ,2024/2025.
- أصل صحيفة حالة حديثة معتمدة ومختومة ( للمعلمين والإداريين ).
- تورید 200 جنيه عن كل طلب للدول العربية .
- توريد 400 عن كل طلب للدول الغير ناطقة بالعربية.
- قسيمة التوريد مجمعة لجميع العاملين المتقدمين على مستوى الإدارة بإجمالي المبلغ مع صورة من أمر الدفع على مستوى الإدارة الحساب المديرية.
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