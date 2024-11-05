شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 8550 طن قمح ورصيد الصوامع يصل 260 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادرت 4 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22275 طن تشمل : 1617 طن ملح معبأ و 6000 طن أسمنت أبيض و 2150 طن اسمنت معبأ و 4545 طن كلينكر و 7963 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45732 طن تشمل : 8550 طن قمح و 6800 طن سكر و 10200 طن ذرة و 12731 طن حديد و 5111 طن ابلاكاش و 1034 طن خشب زان و 3918 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1306 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 157 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 43 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1397 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140799 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118167 طنًا .



كما غادر4 قطار بحمولة إجمالية 4932 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ والقليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5172 حركة .