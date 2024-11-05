شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد شروط التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بشروط التقدم بطلب الإعارة الخارجية للمعلمين وذلك للعام الدراسي 2025/2024، وشروط التقديم لكل معلم وتخصص.

- أن يكون المتقدم للإعارة مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم للإعارة مقيدا على درجة مالية بموازنة الدولة.

- أن يكون المتقدم بطلب إعارة علي رأس العمل، فلا يجوز التقدم بطلب إعارة للحاصلين على إجازة بدون مرتب.

- قضاء36 شهرا على الأقل بالعمل بـ وزارة التربية والتعليم بشرط قضاء 24 شهر الأخيرة بنفس المحافظة .

- السن لا يزيد في 1 أكتوبر 2025 عن 56 سنة حتى مواليد للمعلمين والوظائف الإدارية والمالية والقانونية، و لشاغلي الوظائف الأشرافية تعليم ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية للدول الناطقة بغير العربية.

- المنتدب عليه الالتزام بأن يتقدم ببطاقة الإعارة من الجهة الأصلية التابع لها وليس التي يعمل فيها بالندب طبقاً للقرار الوزاري 265 المنظم لحركة الإعارات للخارجية.

- معلمو المرحلة الثانوية، تكتب المرحلة المقيد عليها المتقدم بقرار وليس التي يعمل عليها بالندب ، تكتب المدرسة الثانوية التي يعمل بها كاملا مع توضيح نوعيتها (عام ، فني" صناعي - تجاري - زراعي ) وتاريخ العمل بالمدرسة الثانوي باليوم والشهر والسنة. مضي ثلاث سنوات على الوظيفة المتقدم عليها وكل من قام بتعديل مسمي وظيفي أو إعادة تعيين.

- معلم اللغة الإنجليزية غير المتخصص يرفق صورة المؤهل المتخصص مع تعديل المسمى الوظيفي وإقرار استلام العمل.

- معلم الحاسب الآلي غير المتخصص يرفق صورة قرار التعيين علي معلم حاسب آلي ودبلوم تربوي.

- التقدم للدول الناطقة بغير العربية لابد من إتقان اللغة الأجنبية المتقدم عليها .

- معلمو التعليم الصناعي لهم الحق في التقدم بطلب إعارة للدول الناطقة بغير العربية ، مع شرط إتقان اللغة الأجنبية.

- المعينين علي درجة مالية وبمسمي وظيفي (أخصائي تدريس) ويقوم بتدريس مادة دراسية يقدم قرار اجتيازه الكادر وإقرار قيام بالعمل علي المادة المتقدم عليها.

- موجهو المواد لا يسمح لهم بتدوين الرغبة في التدريس ببطاقة الإعارة ، أما الوظائف التي يسمح لها بالتقدم بالعمل بالتدريس وهم القائمون بعمل وكلاء المدارس غير المتفرغين ومديري المدارس المتفرغين الحاصلين على مؤهل متوسط علي أن يسجل " أرغب العمل بالتدريس ، مع التوقيع.

- شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني يرفق مع طلب الإعارة صورة الأمر التنفيذي وصحيفة أحوال الكترونية موضح بها الوظيفة ، مع ملء الجدول الخاص بالوظائف الإشرافية والتوجيه الفني فقط.

- كل من صدر له ترشيح وأمر تنفيذي للإعارة أو البعثة التعليمية يوضح ذلك في جدول الإعارات السابقة ويحدد مدتها عند التنفيذ باليوم والشهر والسنة والدولة ، وإذا لم ينفذ يدون سبب عدم التنفيذ.