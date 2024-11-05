شكرا لقرائتكم خبر عن 16 نوفمبر.. المهلة الأخيرة لضيوف الرحمن للتقديم لحج القرعة والان مع تفاصيل الخبر

تسمح وزارة الداخلية بالتقديم لحج القرعة لعام 2025 حتى 16 نوفمبر المقبل، حيث تستقبل وزارة الداخلية للمواطنين التقديم عن طريق إحدى 3 وسائل.

وتتمثل وسائل التقديم من خلال أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وحرصت وزارة الداخلية على إعداد نماذج طلبات يتم منحها للمواطنين الراغبين في التقديم لتسجيل بياناتهم بها، وتتوافر أيضا بالموقع الالكتروني، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى " سارية الصلاحية " بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج ، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

وحرصت وزارة الداخلية على تقديم تسهيلات وتيسيرات للمواطنين داخل أقسام ومراكز الشرطة، أثناء تلقي طلبات التقديم، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامــل الأهلية القانــونية لأداء المناسك ومصرى الجنسيــة حيــث لا يقــل الســن عــن (25 عــاماً "رجــال – سيــدات") بالنسبــة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقـل الســن عــن ( 18عام )بالنسبة للمرافق الوجوبى لمقـدم الطلب لكلاً من "كبير السـن (70عام، فأكثر – ذوى الهمم " ولا يقل السن عن (12 عام) للمرافق الغير وجوبى " وفى حالة حدوث أى مُتغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ، ويُعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 19/2/2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ بشرط ألا يكون أياً مـن مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة " حال الفوز بالقرعة " وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى ، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.



