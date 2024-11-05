شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات أمريكا 2024.. 10 معلومات عن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والان مع تفاصيل الخبر

تسعى كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إلى دخول التاريخ كأول امرأة تنتخب رئيسة للولايات المتحدة، وأول شخص من أصل أفريقى وأول شخص من أصل آسيوى يصل إلى البيت الأبيض. وتواجه هاريس معركة شرسة امام منافسها الجمهورى الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تظهر استطلاعات الراى تقاربا شديدا بينهما فى الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تحسم سباق انتخابات أمريكا 2024

فى السطور التالية نستعرض أبرز 10 معلومات عن هاريس

- ولدت كامالا ديفى هاريس فى 20 أكتوبر 1964 فى كاليفورنيا

- قضت جزء من طفولتها فى مدينة مونتريال بكندا بصحبة والدتها بعد انفصالها عن والدها

- درست فى كلية بلاك هوارد، من أقدم جامعات السود وحصلت على بكالوريوس العلوم السياسية والاقتصاد بمرتبة الشرف عام 1986

- حصلت على بكالوريوس فى القانون من كلية هاستنجز عام 1989

- انتخبت مدعى عام لمدينة سان فرانسيسكو عام 2003

- انتخبت مدعى عام لولاية كاليفورنيا عام 2010 وأعيد انتخابها لولاية ثانية عام 2010

- تزوجت من المحامى اليهودى دوج إيمهوف عام 2014 وأصبحت زوجة أب لطفليه وأطلقوا عليها لقب "مومالا"

- انتخبت عضو بمجلس الشيوخ عن كاليفورنيا عام 2016

- انتخبت كأول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس عام 2020

- 3 كتب هو عدد مؤلفات هاريس:"الذكاء فى التعامل مع الجريمة عام 2009"، "رحلة أمريكية: سيرة ذاتية" عام 2019، و"الأبطال الخارقون فى كل مكان: كتاب مصور للأطفال" عام 2019