شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستعد لهجوم إيرانى.. خبراء: بين يوم انتخابات أمريكا والتنصيب والان مع تفاصيل الخبر

تستعد إسرائيل لهجوم إيراني آخر بعد تصاعد الخطاب التهديدي من القادة في إيران الذين قالوا إن البلاد سترد على الضربات الصاروخية الإسرائيلية الشهر الماضي، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وفي البداية، قللت إيران من تأثير الضربات الإسرائيلية في 26 أكتوبر على منشآتها العسكرية، والتي كانت بدورها ردًا على هجوم صاروخي باليستي إيراني على إسرائيل في بداية أكتوبر.

وأصدر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، حكمًا متناقضًا في البداية بشأن الضربات الإسرائيلية، قائلاً إن الهجوم "لا ينبغي المبالغة فيه أو التقليل من شأنه" بينما كانت طهران تزن الرد. لكن خامنئي وجه يوم السبت تهديدًا واضحًا. قال: "إن الأعداء، سواء النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يتلقون بالتأكيد ردًا ساحقًا".

وتعهد محمد محمدي كلبايكاني، رئيس أركان المرشد الأعلى، يوم الخميس بأن الرد الإيراني مؤكد وأنه سيكون "شرسًا ويكسر الأسنان".

وفي اليوم نفسه، قال رئيس الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن الرد الإيراني "سيتجاوز كل التوقعات".

وقال سلامي: "اعتقدت إسرائيل أنها يمكن أن تغير توازن القوى الإقليمي بإطلاق بضعة صواريخ. لقد أثبتتم مرة أخرى أنكم لا تفهمون الشعب الإيراني، وأن حساباتكم خاطئة تمامًا".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد عن مسئولين إيرانيين وعرب مطلعين على خطط طهران قولهم إن الضربات الإيرانية الوشيكة ستكون أكثر تعقيدًا، وتتضمن المزيد من الأسلحة والرؤوس الحربية الأكثر قوة من هجوم الأول من أكتوبر، وأن القصف الجديد سيأتي بين الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء وتنصيب الرئيس الأمريكي القادم في يناير.

ووفقًا لبعض التقارير، تعتقد المخابرات الإسرائيلية أن الهجوم الإيراني القادم يمكن أن يُطلق من دول حليفة فى المنطقة عن طريق شن الصواريخ الباليستية والصواريخ الكروز الإيرانية.

وكان الهجوم الصاروخي الإيراني السابق بدوره ردًا على الغارة الجوية الإسرائيلية التي قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر، مما أدى إلى إشعال دورة التصعيد الحالية.

وأفاد القادة الإسرائيليون أن أي هجمات إيرانية جديدة ستقابل برد سريع، وأن إيران لن تتمتع بحماية كبيرة، حيث تضررت العديد من بطاريات الدفاع الجوي في الضربات الإسرائيلية في 26 أكتوبر.