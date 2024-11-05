مياه القاهرة تنفذ خطة صيانة وعمرات بطلمبات ومحابس المحطات والروافع

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نفذ قطاع الخدمات الفنية بشركة مياه الشرب بالقاهرة، بالتعاون مع القطاع الفنى لشمال وشرق والقطاع الفنى لجنوب وغرب، نفذ خطة أعمال الصيانة الدورية والعمرات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة جميع الطلمبات والمعدات بكافة محطات إنتاج المياه التابعة للشركة وتطهير وصيانة أحواض المرشحات و ترميم جميع الطلمبات من الداخل والخارج ودهانها بالايبوكسات المخصصة لذلك لضمان عملها بأعلى كفاءة ممكنة وفقاً للمعايير القياسية.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وحرص شركة مياه الشرب بالقاهرة بضرورة العمل على إنهاء أعمال الصيانة الدورية والعمرات لرفع كفاءة طلمبات ومحابس المياه والمحافظة عليها لضمان استمرارية تقديم كافة الخدمات لعملاء الشركة وإنجاز هذه الخدمات التى تقدمها الشركة فى اسرع وقت ممكن ، وتقديم كوب مياه نظيف وآمن مطابق للمواصفات العالمية.



وأكد المهندس مصطفى الشيمى على ضرورة استمرارية اعمال الصيانة بجميع الروافع والمحطات بمعرفة المهندسين والفنيين العاملين بهذه المواقع لتحقيق الكفاية الذاتية على أن يتم تدريب جميع الفنيين والمهندسين على تنفيذ أعمال الصيانة بطريقة نموذجية تضمن تحقيق أعلى معدلات الآداء والجودة فى تنفيذ عمليات الصيانة.



كما وجه المهندس مصطفى الشيمى بضرورة جاهزية كافة المعدات وشفاطات المياه التابعة للشركة استعدادا لموسم الأمطار ، للتعامل مع أى تجمعات للمياه بالمحاور الرئيسية ، والإلتزام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الشركة وأثناء تنفيذ عمليات الإصلاح للوقاية من الحوادث.



تنفيذ خطة صيانة وعمرات بطلمبات ومحابس المحطات والروافع



صيانة وعمرات بطلمبات ومحابس المحطات والروافع