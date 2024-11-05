آداب القاهرة تنظم مؤتمرا بعنوان "الذكاء الاصطناعى ومستقبل العلوم الإنسانية"

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القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الأداب بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، فعاليت المؤتمر العلمى بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك برعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة وبإشراف الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب وبمشاركة وفود أجنبية وأعضاء هيئة التدريس.

ويبدأ مؤتمر"الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية" فعالياته في الساعة التاسعة من صباح اليوم 5 نوفمبر الجاري، ويتحدث فيه مقرر المؤتمر الدكتور شريف عوض، يتبعه كلمة رئيس المؤتمر الدكتور نجلاء رأفت سالم عميد كلية الأداب، وكلمة الرئيس الشرفي للمؤتمر الدكتور جمال الشاذلي عميد كلية الأداب السابق، ثم كلمة الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة، وتختتم الجلسة الأولى فاعلياتها بكلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

تأتي المحاضرة الافتتاحية بمشاركة كلًا من الدكتور إيمان هريدي، وتحمل كلمتها عنوان "دور التخطيط اللغوي في تنمية الوعي اللغوي والثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي"، وكلمة الدكتور خورخي ماركس جومير وتحمل عنوان " الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية"، وذلك من الساعة 11 ونصف حتى 12 ونصف صباحًا.

وتطرق جلسات المؤتمر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في اللغات والأداب"، والذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإسبانية: التحديات والفرص في جامعة القاهرة"، وأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في الحفاظ على الأدب الحبشي"، ودور أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل المشاعر فوك اللبس الدلالي"، "الهيروغليفية المصرية القديمة: الذكاء الاصطناعي وسيناريو محتمل لمستقبل علم المصريات"، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتنمية الآمنة للإنسانية في أدب الخيال العلمي الروائي".

كما يتطرق المؤتمر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء الإنسان في العلوم الإنسانية والاجتماعية"، واستخدام الشباب المصري لتقنيات الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالحق في العمل: دراسة ميدانية، وجودة الحياة المرسية في ظل الذكاء الاصطناعي"، وجلسة أخرى بعنوان سألت الذكاء الاصطناعي في والوثائق وأرشيف المعلومات".

تأتي الجلسة الثانية للمؤتمر بحضور الدكتور عبد اللة التطاوي، وتحمل كلمته عنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم الجامعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية".

ويشارك كل من الدكتور محمد المامي محمد عبد الله بكلمة تحمل عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحديات التعليم في موريتانيا".

ويشارك الدكتوة أروى بنت عبد الله التميمي بكلمة تحت عنوان: "أخلاقيات العلمي في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي للباحثين في مؤسسات المعلومات السعودية دراسة وصفية".

وتشارك الدكتور أيمان نصري داود بكلمة تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم الجامعي في العلوم الانسانية والاجتماعية".

وتشارك الباحثة اجيدة البشر بكلمة بعنوان "الذكاء الاصطناعي يجاري العقل البشري أم يتجاوزه".