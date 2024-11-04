شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق النقد: القاهرة نابضة بالحياة وأعبر عن احترامى للرئيس السيسى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

عبرت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بالتواجد فى مصر، قائلة:" يسعدنى جدا التواجد فى مدينة القاهرة النابضة بالحياة، ورؤية جمال المتحف المصرى الكبير المذهل، وهدفى الرئيسى هو التعبير عن احترامى للرئيس السيسى وللحكومة المصرية والشعب المصرى.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال لقاء كاميرا قناة إكسترا نيوز لها بالمتحف المصرى، أحيى مصر على قوتها فى مواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة، وأشدد على دعم صندوق النقد الدولى القوى لمصر، وهذا المناسبة مذهلة لأنها أتاحت لى رؤية كيف يتضافر الشعب المصرى فى مواجهة الصعاب وكيف يستفيدون من البرنامج الذى نحتفى به اليوم "حياة كريمة".

وأكدت أن صندوق النقد الدولى يدعم بشدة توفير حماية اجتماعية للنساء على وجه الخصوص ونحن نؤمن تماما بأن مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم هو أفضل خيار فى هذه الأوقات، وحياة كريمة تقوم على هذا الأمر بالضبط.