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مدير صندوق النقد: القاهرة نابضة بالحياة وأعبر عن احترامى للرئيس السيسى ومصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 10:00 م

عبرت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بالتواجد فى مصر، قائلة:" يسعدنى جدا التواجد فى مدينة القاهرة النابضة بالحياة، ورؤية جمال المتحف المصرى الكبير المذهل، وهدفى الرئيسى هو التعبير عن احترامى للرئيس السيسى وللحكومة المصرية والشعب المصرى.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال لقاء كاميرا قناة إكسترا نيوز لها بالمتحف المصرى، أحيى مصر على قوتها فى مواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة، وأشدد على دعم صندوق النقد الدولى القوى لمصر، وهذا المناسبة مذهلة لأنها أتاحت لى رؤية كيف يتضافر الشعب المصرى فى مواجهة الصعاب وكيف يستفيدون من البرنامج الذى نحتفى به اليوم "حياة كريمة".

وأكدت أن صندوق النقد الدولى يدعم بشدة توفير حماية اجتماعية للنساء على وجه الخصوص ونحن نؤمن تماما بأن مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم هو أفضل خيار فى هذه الأوقات، وحياة كريمة تقوم على هذا الأمر بالضبط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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