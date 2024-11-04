شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 شخصا إثر تصادم أتوبيس وتريلا ببرج العرب بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة برج العرب غرب الإسكندرية إصابة 13 شخصًا إثر تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بطريق مطار برج العرب غرب الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، مما أدى إلى ارتباك حركة المرور.

البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغ من إدارة شرطة النجدة لقسم شرطة العامرية ثان يفيد وجود حادث تصادم عند تحويلة الكوبري الجديد في طريق مطار برج العرب، اتجاه البرج، ووجود مصابين.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان وإدارة المرور رفقة 12 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات وسيارة نقل ثقيل بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 13 مواطنًا بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، والعرض على جهات التحقيق.



حادث اتوبيس برج العرب



حادث مروري على طريق برج العرب الإسكندرية



حادث مروري علي طريق برج العرب