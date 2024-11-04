شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش المنتدى الحضرى.. الأمم المتحدة تعقد جلسة حول الانتقال للنمو الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الأمم المتحدة في مصر جلسة علي هامش المنتدي الحضري العالمي الذي تم إطلاقه اليوم من القاهرة ‏بمشاركة مختلف وكالات وبرامج حول نظام متوازن للمدن من أجل الانتقال الأخضر والنمو الشامل وتحدث خلال الجلسة كلا من الينا بانوفا المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر وأحمد رزق ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة وممثلي عدد من الوزارات والمسؤولين فيما الحكوميين فيما قدمت العروض التعريفيه الدكتورة سلمي يسري مديرة برنامج التنمية الحضرية، موئل الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أوضح أحمد رزق ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة، أن الجلسة كانت ثرية بعدد من الموضوعات الهامة منها النقل المستدام في عدد من محافظات مصر وكذلك المدن المستدامة والاقتصاد الأخضر ومدي أهمية المشروعات القومية المعنية بالتنمية الحضرية.

يذكر أنه تستضيف مصر في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري احد أهم الفعاليات العالمية "الدورة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي WUF12"، فمصر الأولي في القارة الأفريقية التي تستضيف هذا الحدث العالمي انعكاسا لمكانتها في الساحة الدولية والتزامها بملف التنمية المستدامة وخاصة في مجال التنمية الحضرية المستدامة.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى تنظيم 560 فعالية، ومعرض يشارك فيه عدد 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة ويقام المعرض على مساحة أكثر من 6 آلاف م2 ووفق برنامج الأمم المتحدة الهابيتات من المتوقع أن يشارك أكثر من 20 ألف شخص في المنتدى الذي تستمر فعالياته لأربعة أيام.

ووفق المنظمين يشهد المنتدى 6 جلسات حوارية رفيعة المستوى و9 جلسات خاصة بهدف مناقشة التحديات الحضرية العالمية وتبادل الخبرات حول التنمية الحضرية المستدامة ومن أهم تلك الجلسات الجلسة الخاصة بمصر والتي ستمثل فرصة لتسليط الضوء على التجربة التنموية والحضرية والعمرانية التي قامت بها مصر خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص التحضر السريع، التنمية المستدامة، الإسكان، البنية التحتية الحضرية، كما سيناقش المنتدى تحديات التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على المدن، إضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.