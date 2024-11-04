شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات فى منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق بعد قصف إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام سورية، إن منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق، وقعت فيها انفجارات نتيجة لقصف إسرائيلي، استهدف أهدافا فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري قوله بإن "حوالي الساعة 05 : 18 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".