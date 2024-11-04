أخبار مصر.. غدا طقس بارد وأمطار بالسواحل والعظمى بالقاهرة 25 والصغرى 17

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، ظهر اليوم، قبيل انطلاق النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي، الذي تنطلق فعالياته اليوم، وذلك بحضور أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، وأن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج. انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي برفع علمَي مصر والأمم المتحدة انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي برفع علمَي مصر والأمم المتحدة انطلقت صباح اليوم، الاثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء. منال عوض: الحكومة تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإشراك القطاع الخاص فى التنمية شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الإثنين، فى افتتاح جلسات المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12، والذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 4 : 8 نوفمبر الجارى، بمشاركة دولية واسعة، ويتناول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، التحول التكنولوجي للمدن ومحورها الأساسي "الإنسان"، وغيرها. وزير الإسكان: مصر نفذت برامج عديدة ساهمت فى تمكين المرأة بالمجتمع المصري أشادت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بتنظيم مصر أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية. تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصرى حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4,1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. وزير الزراعة: 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية بقيمة 4.1 مليار دولار شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية الذكرى 75 لهيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت"، وافتتاح ندوة "من المختبر إلى السوق"، التي تُنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت بمناسبة الاحتفالية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيدة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، ولفيف من السفراء ورؤساء الجامعات، وقيادات هيئة فولبرايت وقيادات الوزارة. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه (UN GWOPA) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية . أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن هناك إجراءات أمنية مشددة بمحيط البيت الأبيض استعدادا لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية. إجراءات أمنية مشددة بمحيط البيت الأبيض استعدادا لانتخابات الرئاسة الأمريكية وزير الرى: مصر تواجه عجزاً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية وزير التعليم العالى: تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى للمرتبة 86 مدير الأمم المتحدة للمستوطنات تشيد بتنظيم مصر المنتدى الحضرى العالمى

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات ليسجل مستويات 3780 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب.عيار 24 يسجل 4320 جنيها. عيار 21 يسجل 3780 جنيها. عيار 18 يسجل 3240 جنيها. الجنيه الذهب 30240 جنيها.

كشف الإعلامى محمد الليثى عن استقرار مسئولى النادي الأهلي على مُخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على موافقته بشأن وضع شعار "بطل القارات الثلاث" على قميص الفريق الفترة المقبلة. الأهلي يخاطب فيفا لوضع شعار "بطل القارات الثلاث" على قميص الفريق

رئيس الوزراء: "حياة كريمة" تستهدف تحقيق الاستفادة لأكثر من 60 مليون مواطنوزارة البترول تؤكد عدم وجود أى تعديل جديد فى أسعار الغاز للمنازلسعر الذهب فى مصر اليوم يرتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3780 جنيها

غدا طقس بارد وأمطار بالسواحل الشمالية وشبورة والعظمى بالقاهرة 25 والصغرى 17