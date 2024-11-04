شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: المنتدى الحضرى العالمى منصة مثالية لتدشين حوار فعال بشأن التجمعات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنتدى الحضرى العالمى يمثل منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية، وتعزيز التنمية الحضرية.

وأوضح خلال كلمته في المنتدى الحضرى العالمى، أن هذا الأمر يتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل.



