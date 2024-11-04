شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ووكيل الأمم المتحدة يعلنان افتتاح المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووكيل الأمين العام آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في الانطلاق الرسمي للنسخة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي.

وقالت وكيل الأمم المتحدة: "أعلن رسميا انطلاق النسخة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. من القاهرة عاصمة الحضارة والتاريخ والسلام نفتتح المنتدي الحضاري العالمي الثاني عشر.. بالتوفيق إن شاء الله".