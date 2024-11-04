شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية في القليوبية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى متمثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي في المحافظات المرور، لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وإزالة التعديات فور حدوثها ومواجهتها بكل حزم مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعد وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

يأتى ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسى للأمن الغذائي وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية .

أكد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي انه بالتعاون مع أجهزة محافظة القليوبية تم اليوم تنفيذ حملات إزالة على التعديات في بعض قرى مركز طوخ قليوبية

وأضاف "راشد" أن وزير الزراعة يتابع على مدار الساعة مع قيادات الوزارة جهود منع التعديات والازالة الفورية و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شدد على تكثيف جهود منع التعدى على الأراضى الزراعية لأنها ثروة للأجيال القادمة وهي المصدر الرئيسى للغذاء.



الإزالات



حملة الإزالات



تنفيذ حملة الإزالات



