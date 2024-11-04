شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض إجهاد العين ؟ وزارة الصحة تجيب فى إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: وليد عبدالسلام الإثنين، 04 نوفمبر 2024 04:56 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن أعراض إجهاد العين والتى تشمل :- . زيادة الحساسية للضوء . العين الدامعة أو الجافة . ضبابية الرؤية أو ازدواجها . التهاب الرقبة أو الكتفين أو الظهر . التهاب العين أو الشعور بألم أو حرقة أو حكة بها • الشعور بعدم القدرة على إبقاء العينين مفتوحتين

أعراض إجهاد العين

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