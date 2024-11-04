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شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض إجهاد العين ؟ وزارة الصحة تجيب فى إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: وليد عبدالسلامالإثنين، 04 نوفمبر 2024 04:56 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن أعراض إجهاد العين والتى تشمل :-
. زيادة الحساسية للضوء
. العين الدامعة أو الجافة
. ضبابية الرؤية أو ازدواجها
. التهاب الرقبة أو الكتفين أو الظهر
. التهاب العين أو الشعور بألم أو حرقة أو حكة بها
• الشعور بعدم القدرة على إبقاء العينين مفتوحتين
أعراض إجهاد العين
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