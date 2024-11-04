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ما أعراض إجهاد العين ؟ وزارة الصحة تجيب فى إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب: وليد عبدالسلام

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 04:56 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن أعراض إجهاد العين والتى تشمل :-

. زيادة الحساسية للضوء

. العين الدامعة أو الجافة

. ضبابية الرؤية أو ازدواجها

. التهاب الرقبة أو الكتفين أو الظهر

. التهاب العين أو الشعور بألم أو حرقة أو حكة بها

• الشعور بعدم القدرة على إبقاء العينين مفتوحتين


أعراض إجهاد العين

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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