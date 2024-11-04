شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث مع وزيرة التنمية بقطر ملفات الأسرة والتمكين الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى دولة قطر، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمي الذى تقام فعالياته بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية .

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى اللقاء مرحبة بزيارة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى دولة قطر لبلدها الثانى مصر، وموجهة لها الشكر على التنظيم الرائع والنجاح الذى حققته دولة قطر خلال استضافتها مؤخراً المؤتمر الدولى الذى أقيم فى إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"،والمخرجات الجيدة الصادرة عن المؤتمر والتى يمكن البناء عليها للحفاظ على الهوية فى ظل التحولات المتسارعة التى تشهدها المنطقة والعالم.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين فى ظل العلاقات القوية التى تجمع البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية توحيد جهود الدولتين فى ملف الأسرة، والتمكين الاقتصادي، فضلا عن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

كما ناقش اللقاء بحث التعاون بين الوزارتين فى مجال الأسرة المنتجة، حيث تم الاتفاق على تنظيم معرض للأسر المنتجة المصرية يقام فى الدوحة قبل شهر رمضان المقبل، حيث يتضمن هذا المعرض كل ما يتعلق باحتياجات الأسرة والمنتجات الرمضانية، وكذلك الاحتياجات الخاصة بتجهيز الفتيات قبل الزواج.

واختتم اللقاء بتأكيد الوزيرتين على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين فى عدد من الملفات المشتركة بما يعود بأثر إيجابى على الجهود العربية والإسلامية ذات الصلة.