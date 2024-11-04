محافظ الجيزة: انتظام أعمال التطوير بالطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصرى الكبير

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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام أعمال التطوير الجارية بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الأعمال التي يتم تنفيذها، في إطار تضافر جهود كافة أجهزة الدولة للظهور بالشكل الحضاري اللائق في استقبال زوار المتحف الكبير.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمتابعه نسب تنفيذ مشروعات تطوير الطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية وذلك في ظل اقتراب التشغيل النهائي للمتحف.

بدأ المحافظ، جولته بمتابعة أعمال تجميل وتطوير وزراعة المسطحات الخضراء واللاند سكيب ورفع كفاءة الأرصفة بطريق مصر الفيوم، موجهًا بسرعة الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك وتشجيىر الأرصفة والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لكباري المشاة مع تشغيل السلالم الكهربائية للتسهيل على المواطنين.

ووجه المحافظ، الشركة المنفذة بضرورة مراعاة المناسيب الهندسية في أرصفة المشاة وكافة الأعمال المنفذة لظهور مكونات المشروع بشكل متناسق وحضاري.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير بـ ميدان الرماية وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والذى شدد خلالها على الشركة المنفذة لأعمال التطوير بضرورة الانتهاء من أعمال الرصف النهائية بالمنطقة المقابلة للمتحف لفتح الطريق بالكامل وإعادة الحركة المرورية به بشكل منتظم.

شملت الجولة، معاينة المحافظ لأعمال تطوير مدخل منطقة كفر غطاطي بالمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري لاستغلالها كساحات انتظار مع رفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية للأعمدة الخرسانية بما يتوائم مع الطابع الأثري للمنطقة.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة.



أعمال تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير



محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بالطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير