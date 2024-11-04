شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بإضافة معلمي الأول الإعدادى لحافز تطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات، حيث أكدت على أنه بالإشارة إلى ما تبديه الدولة من مجهودات في إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة والعمل على رفع مستوى المعيشة للفئات المشاركة، وبناء على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الباب الأول أجور وتعويضات العاملين" بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي و وكلاء ومديري رياض الاطفال ومدرسي وموجهي و مديري المدارس الابتدائية والمدارس المتعددة المراح من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة فئات الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقة في صرف حافز في صرف حافز تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يكون الصرف بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير من الاعتمادات الموجودة تحت تصرفكم ببند 30/3 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي لحين قيام وزارة المالية بموافاة مديريات التربية والتعليم بالدعم المخصص لهذا الغرض.