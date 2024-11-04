شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع المدعمة لصرف مقررات نوفمبر لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالسلع المدعمة لاستمرار صرف مقررات تموين شهر نوفمبر الجاري، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقديد على البطاقة.

على جانب آخر، تبحث اللجنة العليا بوزارة التموين الطلبات المُقدمة من أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وذلك في اطار العمل على سرعة حل الشكاوى المتعلقة بكافة المنشآت ذات صلة العمل بالوزارة والهيئات التابعة.