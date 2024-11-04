شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعى يواصل صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر بنك ناصر الاجتماعى فى صرف معاشات نوفمبر 2024 فى إطار الحرص على تيسير كافة الإجراءات للصرف لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش مع استمرار ضخ العملات النقدية فى ماكينات الصراف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعي.

على جانب آخر يتيح بنك ناصر الاجتماعي فرصة لاشتراك حاملى بطاقة ميزة الصادرة عن البنك لذوى أكبر عدد من معاملات الشراء فى السحب للفوز بنصف جنيه ذهب، حيث أن المسابقة خاصة بالمشتريات فقط، وسيكون هناك فرصة أن يكسب عميل البنك من ضمن 100 فائز شهريا، وتستمر هذه الحملة حتى 31 ديسمبر 2024، ولا يوجد حد أدنى مطلوب لقيمة المشتريات، وهذه المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بترخيص رقم 125 لسنة 2024 وتصريح حماية المستهلك رقم 311 لسنة 2024، وتطبق بها الشروط والأحكام، ورقم التسجيل الضريبى 065-930-204.