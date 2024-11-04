شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة من وزارة العمل بمحافظة الإسكندرية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، تنظيم يوم توظيفي لتوفير 150 فرصة عمل جديدة للشباب، للعمل بشركة للأمن بالساحل الشمالي ( مارينا – والضبعة )، وفرتها الإدارة العامة لبحوث العمالة بالتنسيق مع الشركة، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للراغبين فى الحصول على تلك الفرص من يوم الأربعاء الموافق 6 – 11 – 2024، بمقر الشركة وعنوانه: عمارة براج مصر للتعمير المنتزه من الساعة 10 صباحا.

وأوضحت أنه من مزايا تلك الفرص: توفير إقامة بالموقع للمغتربين، ووجبات، وتأمين اجتماعى وصحى، كما حددت المديرية شروط التقديم للراغبين ألا يقل المؤهل عن مؤهل متوسط، من الذكور، والسن من 21 : 45 سنة، فى إطار اهتمام المديرية بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب داخل سوق العمل ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، في تقريره للوزارة، أن تلك الفرص تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأكد وكيل المديرية، على الاستمرار فى الجهود لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من أبناء المحافظة تنفيذاً لسياسة الوزارة، والتي تتضمن البحث عن فرص العمل المناسبة لمساعدة راغبي العمل فى الإندماج في سوق العمل، والحصول على حقوقهم فى العمل، وتلقى بيانات فرص العمل أولاً بأول من الشركات الطالبة للعمالة، وإجراء المتابعة على فرص التشغيل التي تم شغلها والتي لم يتم شغلها، والتأكد من مراعاة المنشآت المختلفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية في فرص العمل التي تتوفر لديها.